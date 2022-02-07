為擴大投資，穩定宏觀經濟，做好「六穩」、「六保」，大陸各地政府正陸續印發2022年重大項目清單。統計截至2月6日，已有山東、北京、河北、江蘇、上海、廣東、浙江、四川等8省市發布2022年重大項目投資清單，合計6501個項目，總投資額至少超過15.6兆元（人民幣，下同）。

舉例來說，今年山東省就確定2022年省級重點專案2000個、總投資3.1兆元；江蘇省則安排實施項目220個、儲備項目27個，年度投資額達5590億元，較去年增加60億元，包括創新載體、產業、民生、生態環保、基礎設施5類。

據《證券日報》報導，日前大陸國家發展改革委表示，適度超前展開基礎設施投資，扎實推動「十四五」規劃102項重大工程項目實施，喊出要推進新型基礎設施建設，加大對傳統產業向高端化、智慧化、綠色化優化升級的支持力道。

巨豐投顧高級投資顧問陳昱成表示，今年第1季國內外不確定因素增多。因此加大投資力度，適度展開基礎設施投資，把政策發力點前移，以穩定的經濟運行開局來應對挑戰勢在必行。