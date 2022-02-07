年後開工大徵才！北市就業服務處與全球餐飲企業鼎泰豐辦理專案招募活動，將在2月12日(六)上午10時至下午4時於台北市政府中庭舉行，釋出120個職缺、月薪最高50K起、時薪最高215元起，招攬全台12家分店優秀餐飲人才，歡迎想投入餐飲業的求職者加入。

北市勞動局長陳信瑜表示，鼎泰豐在疫情影響下，不僅不減薪，更持續招募人才，以近期2場在北市就服站進行微型徵才來看，活動時間2小時，就有高達128個面試人數，求職人潮踴躍、是不少轉職者夢想進入的企業清單。

陳信瑜指出，本次職缺共有9職類，薪資待遇優渥，除本薪外，再給予全勤及績效獎金，包括料理廚師50K起、餐飲服務專員(含國際組)、收銀專員起薪41K起、料理助廚39.5K起、傳菜品檢員38K起、洗碗作業員37K起及餐飲整理員35K起、餐飲工讀生時薪最高215元起，歡迎懷抱餐飲興趣的社會新鮮人及轉行轉業的求職者前來面試。

陳信瑜提醒，前來應徵的民眾，若想為面試加分，請穿著正式服裝、注意儀容整齊、保持親切笑容，也請預先做好求職準備，只要到台北就業大補帖「招募活動『鼎泰豐擴大徵才活動』」網站下載履歷表並填妥列印，加速效率更順暢。

北市就服處補充說明，3月26日(星期六)也將在花博爭艷館舉辦「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習X就業博覽會，共有251家廠商，提供上萬個工作機會，期盼在新一年職涯生活能大放異彩，歡迎有興趣的民眾前往應徵，更多活動詳情及徵才資訊請至台北就業大補帖網站查詢，或電洽02-23380277、1999分機58988。