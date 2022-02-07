燃油引擎搬運車（機）雖為現代農民的得力助手，但於溫網室中使用易因排放廢氣及噪音而危害農民健康，同時農民在反覆的搬運作業下易造成工作傷害。為改善此問題，農委會高雄區農業改良場與郡野實業有限公司，共同研發無人操作且自動跟隨的「電動智能跟隨農地搬運機」，目前正積極辦理技術授權中，以利推廣供民眾或產業運用，可讓投入農事工作更輕鬆。

高雄場長戴順發指出，農委會為減少農作物因天然災害受損情形、提高農產品品質及穩定產銷供應，自2017年起推動設施型農業計畫，輔導農友設置結構加強型溫網室，同時推動設施專案貸款，也因此溫網室栽培面積日增。然而以引擎動力搬運車（機）在溫室環境作業時，汽油引擎所排放的廢氣、引擎產生的高分貝噪音，恐影響長期在溫網室中工作人員的身體健康。另外，由於農民需長時間彎腰搬起重物，極易造成身體酸痛不適傷害。

戴順發指出，高雄場因此與郡野實業有限公司著手合作研發出「電動智能跟隨農地搬運機」，其結構簡單且機體輕巧，作業時無需人為操控，搬運機即可自動跟隨操作人員，並自動保持適當距離。同時，此機械操作及維護容易，操作時可依作業型態，自行選擇自動跟隨或人為遙控模式，最重要的是作業時不會產生有害廢氣及噪音，正是時下最需要的省工、省力兼具綠能的機械。

高雄場指出，與郡野實業有限公司合作研發的「電動智能跟隨農地搬運機」，已申請我國專利，為了儘快讓此機械量產供農民使用，目前正積極辦理技術授權中，期能儘快量產投入市場應用。