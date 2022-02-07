台股開紅盤重磅升評登場！摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電（2330）評價散發吸引力，足夠讓市場跳脫2022年電子產業下行風險疑慮，長線又有資本支出干擾降低，以及蘋果與英特爾擴大委外代工加持，升評「優於大盤」，並將推測合理股價調高到780元。

主要大型外資券商對台積電共識為「買進」、「優於大盤」，過去一段時間以來，僅摩根士丹利證券考量半導體庫存風險、產業循環下行等因素，持較保守態度，不過，最新從四大利多出發，研判台積電長期前景將十分亮眼，因而啟動升評。

大摩著眼的四大利多有：一、台積電正在替晶圓代工業的附加價值重新定價。二、台積電近期在進階版的3奈米製程（N3e）取得突破，並持續發展2奈米環繞式閘極（GAA）製程。三、台積電從蘋果、英特爾與Sony獲得的委外代工機會比原先預期得要大很多。四、台積電高資本支出的干擾至2024年可望減輕。

不過，短期來看，消費性電子產品如：智慧機、電視與消費性PC等已經大致開始進入庫存調整，電子供應鏈的重新平衡（rebalancing）仍舊是不可忽視的挑戰。