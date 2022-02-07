宇瞻2月25日於證交所辦法說會 12:302022/02/07 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近來各上市公司多以自辦法說會或出席證券商召開的法說會，再加上適逢年底，1月及2月上市公司在證交所場地舉辦法說會都寥寥無幾，2月只有宇瞻（8271）一家於25日在證交所舉行法說會。 證券商公會秘書長簡宏明：雙因子認證機制 Q2全面完成 聯電本周起全面啟動居家辦公 明法說會備受關注 #宇瞻 #法說會 #證交所 #自辦 #證券商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》台灣永續價值指數 每5秒發布即時指數 17:222022/01/24 財經 證交所電腦規劃部經理林志清：導入資安認證 提供安全交易 04:102022/01/25 財經要聞 《證交所》防駭攻擊 千萬名證券戶改密碼或採雙因子驗證 08:182022/01/26 財經 《證交所》特選臺灣IC設計報酬指數 盤中即時指數發布 15:062022/01/24 財經 《熱門族群》旺宏下午法說打頭陣 記憶體股暖場 11:082022/01/25 財經 台股財報空窗期 散戶注意年後首周開法說的公司 16:002022/01/30 財經 證交所：1362萬餘戶全部完成密碼更新雙因子驗證 18:012022/01/25 財經 證交所：過年期間國際政經穩定 美亞股市均上揚 18:512022/02/06 財經 封關周法說 半導體三雄聚焦 04:102022/01/25 財經要聞 台股封關重返萬八 盯2動向 04:102022/01/23 專題周報 防駭 密碼更新或雙因子驗證 證交所：1,362萬戶完成 04:102022/01/26 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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