舊制勞退基金到去年底前十大持股曝光，台積電仍穩居第一高持股不變，但若將自營與委外前十股分析，則持股大不同，只有台積電、聯發科（2454）及台達電（2308）等3檔個股都名列其中，其他各自7檔持股內容完全不同。

整體舊制勞退基金到去年底前十大持股為：台積電31.5％、聯發科4.03％、台達電2.91％、台塑2.79％、欣興電2.77％、富邦金2.75％、中華電2.66％、國泰金2.51％、兆豐金2.44％、中鋼2.42％。

但在自營持股前十大則分別為：台積電41.31％、聯發科5.22％、台塑3.83％、富邦金3.79％、中華電3.78％、兆豐金3.73％、中鋼3.38％、鴻海3.27％、台達電3.16％、台泥3.14％

另外，委託投信代操前十大股分別為：台積電16.06％、欣興電6.27％、南電5.61％、聯電4.28％、環球晶3.44％、瑞昱2.72％、台達電2.53％、聯發科2.16％、台光電2.02％、中美晶1.89％。投信明顯偏愛中小型成長股，包括ABF股及矽晶圓股等。