繼去年12月房市創下房地合一稅實施六年來單月新高後，2022年1月六都買賣移轉因步入農曆年淡季、趕交屋需求減少，六都買賣移轉合計2.4萬棟，月減13%、與去年同期約略持平，六都中以新北及台南年增約8%表現較佳，隨房價高漲、政府緊盯房市投機、後續打炒房政策持續出爐，為今年房市增添變數。

1月台北建物買賣移轉棟數2720棟，月減5%，年減8%，新北市則為6202棟，月減11%，但年增8%，桃園市4346棟月減14%且年增5%，台中市4671棟月減18%且年減16%，高雄市3844棟月減20%但年增6%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年底受惠景氣熱絡與年底前的交屋潮，12月移轉創下近6年的單月新高，1月則受到前月基期已高，加上時間已經靠近農曆年節，即使交屋也來不及裝修並在農曆年前進住，因此移轉量出現月減現象，而今年1月工作天數與去年相仿，六都移轉棟數也較去年同期持平。

曾敬德表示，去年雙北以外崛起態勢明顯，許多區域的房價創下新高，交易量也同步增溫，科技廠商設廠成為市場資金追逐的新題材，不過高房價始終會成為社會問題，當前政策仍緊盯房市的投機行為，後續還有抑制房市的政策出爐，購屋人心情是「既期待又怕受傷害」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府近期頻頻出手打房，買方猶豫下和賣方期待價格拉大，加上1月初有元旦連假後有春節假期，在工作天減少的情況下，交易速度緩減，1月份的六都買賣移轉量較去年12月減少13.3%；由於近年房市維持「逐步緩升」的格局，不少民眾預期今年利率可能走升，所以把握升息前的低利時機購屋，使今年1月的買氣即使面臨年假的季節性因素，依然與去年同期旗鼓相當。

張旭嵐進一步指出，雖然1月的買氣延續去年的昌旺基調，但今年尚有疫情、升息等不確定因素，加上官方對房市的管制態度仍嚴謹，所以全年的房市發展，預估將是「量持平、價緩漲」的走勢。