奧地利當局今天表示，當地3天內發生超過100次的雪崩，有9人因此喪命。

救難單位表示，那些雪崩大多發生在西部提洛爾（Tyrol）地區，單是4日一天就有多人罹難。

警方表示，有一群瑞典的滑雪客跟著高山嚮導去越野滑雪，他們在鄰近瑞士邊界的城鎮伊施格爾（Ischgl）附近遇上雪崩，賠上了性命。

那名嚮導和其中4名團員被雪崩捲走，只有1名團員倖存。他呼救獲得回應，被直升機載離脫困。

提洛爾警方表示，同樣發生在4日，1名60歲男子和61歲的妻子，在奧法赫村（Auffach）附近越野滑雪時被雪崩吞噬。

1名58歲的奧地利人，昨天在因斯布魯克（Innsbruck）附近席爾姆（Schirmn）的1場雪崩中喪命，另有4人受傷。

再往西，由於奧地利整個週末都在下大雪，1名43歲且經驗豐富的滑雪愛好者，在滑雪勝地伏拉柏格（Vorarlberg）地區遇難。

提洛爾地區有關當局今天說：「過去3天有約100起雪崩意外事件，其中有70起需派員前往介入」。他們稱這樣的情況「史無前例」，並警告可能還有更多雪崩發生。

近年來，雪崩每年都會在奧地利帶走約20條人命。過去兩年，罹難人數下滑，那是因為受限於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，滑雪的人大幅減少。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110207