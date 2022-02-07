今年初以來大型科技股表現不佳，是美股近來走勢踉蹌的原因之一，但雖然科技股的光環消退，投資人似乎已經找到了新的追逐目標，挾著原油價格大漲，近來能源股儼然已經成為市場的「新FAANG」。

上周臉書母公司Meta Platforms發布意外疲弱的業績報告和財測，使FAANG五大明星科技股受到重創。Meta股價在2月3日收盤重挫逾26%，市值瞬間蒸發2300億美元，當時臉書表示，蘋果公司變更隱私權設定、通膨影響廣告支出，以及競爭加劇，是財報令人失望的主要原因。

Meta今年以來股價下挫逾30%，串流媒體巨頭網飛（Netflix）的情況也差不多。亞馬遜在發布穩健的財報後，上周五股價大漲13.58%，但今年仍下跌約7%。微軟跌約10%，特斯拉跌近15%。

拜強勁的業績所賜，蘋果和谷歌母公司Alphabet今年以來的股價相對抗跌。

科技股陷入困境，投資人便另起爐灶，資金於是湧向了能源股。受原油價格飆升帶動，能源股ETF基金Energy Select Sector SPDR今年上漲近25%。

上周五布蘭特期油價格上漲2.16美元或2.4%，收在每桶93.27美元，盤中一度站上93.70美元，創下2014年10月來新高。美國期油上周五收漲2.04美元或2.3%，為每桶92.31美元，盤中一度升至93.17美元，創下2014年9月來新高。上周布蘭特期油累計上漲3.6%，美國期油上漲6.3%，均為連續第7周收高，創下了去年10月以來維持最長的連漲升勢。

全球主要能源公司雪佛龍（Chevron）今年以來股價上漲15%，在道瓊指數成分股中表現最佳。埃克森美孚（Exxon Mobil）漲幅超過30%。全球主要油田服務公司哈利伯頓（Halliburton）和斯倫貝謝（Schlumberger），以及油氣勘探公司西方石油（Occidental Petroleum）、赫斯（Hess）和阿帕契（APA）在標普500指數成分股中漲幅領先。

雖然油價和天然氣價格上漲不利於消費者，但投資人樂於見到能源價格持續攀升，這表示石油巨頭們將賺進更多獲利。過去3個月來，分析師將埃克森美孚今年的獲利預測調升16%，並將2023年的獲利預測上修20%。Knights of Columbus Asset Advisors投資長Tony Minopoli則表示，現在輪動行情正在轉向能源股，股價將追隨獲利表現。