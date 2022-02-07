民進黨竹北市民代表蔡蕥鍹，1月懸掛與副總統賴清德的看板，表明將參選竹北議員後，成為各方矚目焦點，也成網路政治攻擊目標，她直批綠黨近來不斷以斷章取義、人身攻擊等方式，操弄仇恨情緒，企圖詆毀她長期捍衛民進黨的台灣價值，不實且惡質！

新竹縣長期是深藍鐵板區，在13鄉鎮市中，蔡蕥鍹是唯一以民進黨身分，參選選上的市民代表，選上後竹北市各種陳抗活動，都可看見她的身影。

蔡蕥鍹說，她競競業業服務選民，拒絕各種威逼利誘和政治利益，堅守台灣價值，在代表會主席選舉時，她依照民進黨規定，在公開記名投票現場，主席、副主席票，皆未投予國民黨及他黨候選人。

綠黨的陳姓市民代表，自她懸掛看板宣布參選竹北議員後，不斷以各種斷章取義方式攻擊她，她要反問聲稱清白參政、捍衛正義的綠黨陳姓代表，正、副主席的票「你投給自己了嗎？」

蔡蕥鍹說，賴清德時任台南市長時的堅持下，內政部於2016年3月修正有「李全教條款」之稱的《地方制度法》，完備各縣市議會關於正、副議長，各鄉鎮市民代表會正、副主席的選舉，由「秘密投票」改採「記名投票」，防堵弊案，完善配套規範，這是非常重大的改革。

在正副主席選舉上，她選擇投給自己，捍衛台灣價值，但綠黨陳姓市民代表，選擇票投國民黨，這叫守護本土政權？

蔡蕥鍹強調，賴清德副總統的遠見與高度，成就今日台灣民主的成果，不能隨意讓人糟蹋了，捍衛本土政權、堅守台灣價值不是口號！