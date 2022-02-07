大陸國家主席習近平2月6日向英國女王伊麗莎白二世致賀電，祝賀她登基70周年。習近平稱，盼中英兩國擴大交流合作，攜手應對全球性挑戰。

根據大陸官媒新華社報導，習近平指出，伊麗莎白二世女王長期關心和支持中英友好，是中英關係發展的親歷者和推動者。

習近平稱，今年適逢中英建立大使級外交關係50周年，希望雙方以此為契機，深化友好互信，擴大交流合作，共促國際團結，造福兩國和兩國人民，為國際社會攜手應對全球性挑戰，促進世界和平穩定和繁榮發展作出新貢獻。