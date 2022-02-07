結束春節9天連假，今（7日）是開工日，許多公司都會發給員工「開工紅包」，對此，命理師柯柏成建議，開工紅包要留到元宵過後再取用，至於空的紅包袋則可以留下來，隔年除夕再丟，藉此催旺整年財運。

柯柏成在臉書粉專PO文指出，開工首日，傳統上各行各業都會給開工紅包，算是開市給員工的一個吉祥象徵，無論裡面金額多寡，他建議，開工紅包至少要留到過完元宵再取用，「空的紅包袋可以繼續留置催運，一直到來年除夕前再回收」。

柯柏成指出，收到開工紅包後，可在紅包袋上寫下公司文化精神、老闆的激勵話語，或是鞭策自己的事業格言，甚至是只寫下自己的名字也可以，只是催運效果會有些差異。

接下來就將開工紅包放置於辦公桌上的桌墊下或是電話機下，抽屜也可以，但是要特別注意的是，此法不可招搖，所以須完全遮蓋紅包袋，若是不小心被看到也不用太過介意，重新放好即可。另外也可放在家中書桌、床頭櫃上右前方、枕頭底下、枕頭套裡，都可催旺一整年財運。