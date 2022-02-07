2022虎年股市行情7日正式打響，盤中三大指數呈現走高，再從綜合數據來看，近10年A股春節後行情「先抑後揚」機率很高。透過《證券時報》旗下數據統計近10年A股春節後市場表現。以上證指數來看，雖然過去10年（2012至2021年）的首個交易日上漲次數僅4次，但節後5個交易日上漲次數高達7次，上漲機率70％、平均上漲幅度達1.83％。

再稍微延長統計數據，上證指數在春節過後10個交易日、節後20個交易日的上漲概率也都為70％，平均漲幅分別擴大至2.79％和5.73％。

而以深證成指來看，節後首日上漲機率僅為30％，後5日、後10日和後20日的上漲機率分別上升至50％、60％和60％；創業板指過去10年的節後表現相對較好，節後首日上漲機率達到60％，後5日和後10日的上漲機率也升至80％。

另從個股方面觀察近10年春節後5個交易日的表現，有183檔個股連續10年跑贏大盤。其中公用事業、醫藥生物和化工行業入選的個股最多，分別有21檔、19檔、18檔，同時電腦、機械設備、電子、農林牧漁、傳媒行業入選的個股也均超過10檔。