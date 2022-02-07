荷包大縮水！抽取式衛生紙月底漲8％ 買一串得多花10元 12:452022/02/07 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內衛生紙大廠永豐餘消費品實業7日指出，將在2月底調漲，而根據永豐實去年底所公布的漲價品項漲幅在8％到20％不等。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 荷包又要縮水了！國內衛生紙大廠永豐餘消費品實業今日指出，將在2月底調漲，而根據永豐實去年底所公布的漲價品項漲幅在8％到20％不等。 台灣民眾主要會購買的抽取式衛生紙，漲幅大約8％、袖珍包漲幅為20％、平版衛生紙則是漲幅11％，以五月花衛生紙銷售最好的五月花蓬厚柔系列，100抽10包一串官方售價會從原119元漲為129元，大約是10元。永豐實今日表示，預計2月底前在各通路陸續調整售價。 1萬塊有找 最便宜iPhone降臨 美媒爆就在這1天 採草莓不漲價 善化草莓園春節連假湧人潮 #漲幅 #衛生紙 #五月花 #預計 #漲價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 年後凍漲令解除 李貴敏：物價蠢動政府別混了 15:572022/02/06 政治 政院宣布進口黃豆小麥免稅、桶裝瓦斯凍漲 他傻眼：已經漲完了 08:262022/02/07 政治 虎年明星產業－晶片吃緊 漲聲喊至2024年 04:102022/02/06 產業特刊 華為2021年拿百億人幣分紅 預計每股分1.58元 16:402022/02/06 財經 美就業報喜、亞馬遜業績助攻 標指、那指創開年最大周漲幅 04:102022/02/06 財經要聞 虎年明星產業－矽晶圓迎多頭 四趨勢助攻 04:102022/02/06 產業特刊 虎年明星產業－伏虎現蹤 矽晶圓迎新氣象 04:102022/02/06 產業特刊 台積電開盤勁揚8元 市值增加2074億元 10:172022/02/07 財經 台66全線高架化 預計2028年完工 09:462022/02/05 區域情報-桃園 雞蛋貴又缺 法務部嚴抓不當囤積 04:102022/02/05 社會新聞 汽車、科技股帶頭衝 港股虎年開紅盤 恒指大漲逾3％ 04:102022/02/05 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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