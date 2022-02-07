荷包又要縮水了！國內衛生紙大廠永豐餘消費品實業今日指出，將在2月底調漲，而根據永豐實去年底所公布的漲價品項漲幅在8％到20％不等。

台灣民眾主要會購買的抽取式衛生紙，漲幅大約8％、袖珍包漲幅為20％、平版衛生紙則是漲幅11％，以五月花衛生紙銷售最好的五月花蓬厚柔系列，100抽10包一串官方售價會從原119元漲為129元，大約是10元。永豐實今日表示，預計2月底前在各通路陸續調整售價。