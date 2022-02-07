高雄一名國小代課女老師職場、情場不順，花8萬元請學生家長改運，大玩主僕遊戲，還簽下「母狗守則」，事後發現無效，翻臉提告性侵，一審認定兩情相悅判、男方無罪。高雄高分院宣判，女老師與男方對話內容親密，難認性侵，仍判男方無罪。

女老師多次報考國小公職教師落榜，到了適婚年齡也未有結婚對象，2019年3月與班上的孩子父親認識，男方自稱擅卜卦命理，稱女老師遇上「主僕卦」，需要碰到生肖屬馬的「貴人」才能改變運勢，碰巧自己就屬馬。

男方見女老師深信，竟拿出「母狗守則」，要求女老師扮演母狗，須視他為主人，是他私有財產，沒有任何人格和尊嚴，需配合調教，更是欣賞、虐待、拷打和發洩的對象。男方還揚言，若有不從恐會招來厄運。

女老師全然相信，2019年11月某晚與男方投宿台北一家商旅發生關係，隔天上午再南下高雄投宿另一家商旅大玩SM性愛遊戲。女老師配合演出，前後花了8萬元，就是希望能徹底改運，但最後發現全是男方的謊言和計謀，還傳訊痛罵男方「收了錢又不做事」，憤而提告。

一審法官認為，依照女老師提供的證據，很難認定男方利用命理之說、脅迫她配合從事性行為，讓女老師的性自主決定權因此受妨害、壓迫情形，判男方無罪。高雄高分院認為兩人對話紀錄親暱，看不出女老師被稱為「狗」有任何排斥或受到男方強迫等狀況，兩人對話反應親暱，男方性侵罪證不足，最後駁回上訴，維持一審無罪判決。