「準本土」洋投羅力確定回到富邦悍將，富邦球團7日宣布，與羅力達成簽約共識，雙方將在近日內完成合約簽訂，雙方未來將共同努力，朝向首位取得本土球員身分的外籍球員方向前進。

37歲的羅力在中職年資已滿8年，今年只要再補齊1年年資，明年起就不再受洋將名額限制，也因此他去年季後動向備受外界矚目。

富邦擁有與羅力優先續約權，但前幾波洋將補強名單中遲遲未見羅力的名字，也傳出有其他球隊對他感興趣的消息，但在今天確定他將續披藍衫，新球季繼續為富邦效力，不過合約年限及細節球團不對外公布。

富邦球團表示，「在經過持續溝通後，富邦悍將今已與羅力達成簽約共識，雙方將在近日內完成合約簽訂。2022年羅力將續穿悍將球衣在中職出賽，且雙方未來將共同努力，朝向首名取得本土球員身分的外籍球員方向前進。」另外，富邦領隊林華韋也透露，已經取得中信兄弟同意書，目前正在與華德茲接觸。