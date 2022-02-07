傳播妹戴女去年到三重某茶行坐檯時，與男客爆發衝突，三重警方將一群人依妨害秩序罪送辦，戴女於年底時墜樓亡，父母投訴媒體，指控警方吃案；三重警方回應，戴女當時到派出所後有請律師陪同在場，無執法不公，雙方互控傷害後又撤告，全案調查後，依法以妨害秩序罪嫌移送新北地檢依法偵辦。

三重警方表示，事發當天警方獲報到場處理，將有聚衆鬥毆的吳男及戴女等人均帶回派出所釐清，同時也通知已逃離現場的湯男、曾男、黃女來到案說明，然而，戴女丈夫湯男在逃，因而未到案說明，故無法得知湯男是否遭打及提告。

警方表示，當時雙方互控對方均有動手，而且在路上人來人往，有影響他人危害之虞，且戴女也是嫌犯，戴女當時到派出所後有請律師陪同在場，逮捕當時都必須依程序搜身及上銬，警詢時也請雙方配合禁止使用手機，另現場有查獲槍枝經鑑識確為道具槍，當時雙方有互控傷害，後來雙方又撤告，全案調查後，以妨害秩序罪嫌移送新北地檢依法偵辦。

經檢視處理本案卷宗，對於戴女當時遭襲胸等情，有於製作戴女調查筆錄時詳載於筆錄中，戴女製作全程並有律師全程陪同，警方於警詢筆錄中也有詢問其是否要提出告訴，戴女表示，暫不提出告訴。

警方為了維護社會治安，嚴正執法，均依規定程序執法偵辦，並無執法不公，而對於當事人事後情形表示遺憾，另當事人家屬的質疑表示尊重並竭誠提供徵詢協助，以解除對案件的疑慮。

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