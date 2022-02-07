瑞芳濱海公路轎車遭貨櫃車輾碎 男駕駛受困車內救出後死亡 12:512022/02/07 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 貨櫃車與自小客車對撞，自小客駕駛命危送醫。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳區台2線81.7公里近南雅奇岩停車場處，今（7）日上午11時30分許1輛貨櫃車與自小客車對撞，自小客卡在貨櫃車與橋墩之間，車體受擠壓嚴重扭曲，形同一塊廢鐵，男性駕駛夾困車內，救出時無生命跡象，已急送瑞芳礦工醫院急救。 桃園醉男沒開燈自撞路邊車輛還肇逃 警上門抓人下場慘 營業小客車駕駛不熟路況 車子滑落桃園山區卡在45度邊坡 #貨櫃車 #自小客 #對撞 #駕駛 #急送 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 轎車見警車急停死巷 駕駛下車走路姿勢「有異」遭揭穿詭計 13:242022/02/06 社會 南投自小客自撞「電桿遭拔起」妻拋飛慘死夫重傷 09:042022/02/03 社會 台中廂型車駕駛剎不住 整排停等紅燈車輛衰遭撞釀4傷 19:592022/02/06 社會 駕駛插「安全帶消音扣」 車禍致死率高達3.6倍 12:282022/02/02 社會 北投保時捷自撞四輪朝天 駕駛視角影片曝光暴衝分隔島 16:082022/02/02 社會 北市轎車自撞護欄後翻車 駕駛一度被卡在車內動彈不得 13:122022/02/04 社會 酒駕慣犯！他自撞開車門「栽進草叢」打呼大睡 恐噴12萬 18:272022/01/30 社會 中市街頭兩車駕駛爆肢體衝突 雙方互控傷害 19:442022/02/05 社會 影》完全沒減速 台中轎車深夜連撞路旁5車 車頭全爛 10:362022/02/06 社會 17車「觸媒轉換器」遭換舊損失51萬 2嫌落網：想過好年才犯案 09:562022/01/31 社會 撞擊畫面曝！健身教練剛入手千萬「小牛」雨天打滑撞爛車頭 17:062022/02/03 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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