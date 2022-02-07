新北市瑞芳區台2線81.7公里近南雅奇岩停車場處，今（7）日上午11時30分許1輛貨櫃車與自小客車對撞，自小客卡在貨櫃車與橋墩之間，車體受擠壓嚴重扭曲，形同一塊廢鐵，男性駕駛夾困車內，救出時無生命跡象，已急送瑞芳礦工醫院急救。