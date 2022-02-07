徐若瑄將於5月首度攻蛋。（索尼音樂提供）

徐若瑄（Vivian）特地為5月首度攻蛋，創作演唱會主題曲〈VIVILAND〉，從男女各自觀點出發，角度更全面；她認為每個人都會碰到不同困難、不同人事物及壓力，無論心情如何都必須維持好的狀態、要戴上面具因應不同課題，但這就是人生，呼籲歌迷拿掉面具一同參與5月演唱會，「希望大家可以回到最單純的自己，你不是來工作的，不用見到你不喜歡的人事物，享受這兩個半小時，把內心的純真童稚釋放出來」。

Vivian此次力邀好友、金曲獎最佳樂團麋先生主唱聖皓共同創作歌詞，並且出動金曲製作人陳君豪操刀製作、金曲製造機JerryC擔任配唱製作人，等於是三金一起打造新歌；徐若瑄藉歌展現每個人心中最歡樂童心、最鋼鐵堅持、最熱情歡快的那片潛意識浮島，並在歌詞中做了特別的安排，放了7首經典歌名在歌詞中，串連起她和粉絲之間的獨特連結，給足粉絲驚喜。

年假期間，Vivian仍處於演唱會備戰狀態，除了和家人一起的家庭活動，練歌和運動更是日常，一直保持在最佳狀態中。而年後釋出的第一款全新造型，帥氣與性感兼具，小露胸線和漂亮川字腹肌，搭上有個性的綁辮長髮和寬褲，充滿健康美，讓人眼睛為之一亮。徐若瑄台北小巨蛋演唱會門票19日在KKTIX售票系統開賣。