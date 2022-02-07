兆豐金控7日由金控暨銀行董事長張兆順領軍集團300多位高階主管在開工日舉行新春視訊團拜，並由金控總經理胡光華、銀行總經理蔡永義分別提出今年金控集團力拚獲利的五大方向，以及銀行的六大業務重點目標；張兆順也在團拜中指出，聯準會預計最快3月升息，並計畫大幅縮減資產負債表，以因應高通膨，對於兆豐金控而言是一大利多，利差及資金運用收益應可提升，獲利動能可望逐步走高。

而胡光華所提出的金控集團今年力拚獲利的五大方向，包括：1、掌握全球升息契機，妥善做好資產負債配置；2、持續落實執行ESG行動方案，並開拓相關投融資商機；3、積極推動數位轉型計畫，並擴大金融生態圈；4、提升財務操作能力，增加獲利貢獻；5、強化線上線下共銷機制，創造集團資源整合效益。

兆豐銀行總經理蔡永義則認為，美國FED今年三月份起可能有三到五次的升息機會有助銀行業績的表現，因此提出加快數位化及數位轉型、提振企金放款動能、轉型消金放款、擴大財管業績與手收規模、靈活財務操作並擴大投資部位、改善存款結構等六大重點業務目標，希望能帶動兆豐銀行獲利榮景。

另一方面張兆順也認為今年將有五大威脅，會影響全球經濟，進而造成金融市場的激烈波動，包括：1、新冠肺炎變種病毒持續肆虐；2、供應鏈瓶頸；3、嚴重的通貨膨脹；4、中國經濟發展的隱憂；5、地緣政治緊張衝突。

張兆順在團拜中也鼓勵員工在各項業務發展應有願景，跳脫原來的模式，大膽提出規劃，勇於投資系統，設定具體目標，發掘潛在客戶；他亦強調轉型重要性指出，轉型並非一蹴可及，期間需要不斷磨合與溝通修正，才能發展出最適模式，其中他特別舉兆豐信用卡為例，信用卡歷經3年轉型，如今流通卡數超越百萬張，且在去年轉虧為盈，是目前兆豐銀轉型最具代表性的成果。

張兆順指出，新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟及金融，但去年兆豐金控稅後盈餘仍達257.46億元，EPS1.89元，較去年成長3%，雖然相較於國內其他金控同業，獲利成長幅度較小，但票券、證券、產險、ＡＭＣ及創投等子公司表現相當亮眼，期望集團上下繼續攜手同心，持續朝既定的發展方向努力，未來續創佳績。

而對於上述提出的五大變數，張兆順也期勉經營團隊，要密切掌握後續的動態發展，提前研擬妥善因應對策，降低對營運上的衝擊，並將危機化為轉機，同樣要以三C積極應對挑戰（CHALLENGE）、勇於變革（CHANGE）、掌握新商機（CHANCE）來因應。