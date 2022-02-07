英、韓將簽署協議 強化半導體等產品供應鏈 12:512022/02/07 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國國際貿易部大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）將於7日（周一）在倫敦接待韓國貿易部長呂漢辜（Yeo Han-koo），雙方將簽署一項協議，以強化因疫情重傷的半導體等關鍵產品供應鏈。 英韓也將針對改善貿易協議進行洽商，英方盼藉由脫歐、與成長迅速的亞洲和太平洋地區建立更強大的連結。 周一簽署的協議細節並未預先公布，但雙方代表旨在尋求提升供應鏈彈性。有鑑於疫情衝擊全球供應鏈，推升生產成本並且加速通膨，使英國通膨已升至將近30年高點。 IC設計報酬指數 表現優於大盤 《半導體》別再糾結高通 5外資齊升聯發科目標價 #強化 #半導體 #協議 #供應鏈 #藉由 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯準會升息 兆豐金董座看好今年兆豐獲利動能 12:562022/02/07 財經 《半導體》環球晶收購案破局後衝千億元資本支出 外資這樣看 09:092022/02/07 財經 社評／以冬奧默契啟動兩岸善循環 04:102022/02/06 焦點新聞 《國際產業》福斯集團：半導體供應明年才見真正升勢 12:332022/02/07 財經 美砸3,500億美元 應對中方挑戰 04:102022/02/06 財經要聞 半導體需求大 化工廠擴產不停歇 04:102022/02/07 產業特刊 衝刺財富管理 公股銀行積極搶商機 17:292022/02/06 財經 虎年明星產業－全球電動車銷量 加速成長 04:102022/02/06 產業特刊 星鏈訂單倍增 供應鏈沾光 04:102022/02/07 產業．科技 虎年明星產業－電動車零組件 商機爆發 04:102022/02/06 產業特刊 中油高煉廠轉型半導體核心「這時間」動工 09:452022/02/07 區域情報-高雄 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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