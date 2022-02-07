英國國際貿易部大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）將於7日（周一）在倫敦接待韓國貿易部長呂漢辜（Yeo Han-koo），雙方將簽署一項協議，以強化因疫情重傷的半導體等關鍵產品供應鏈。

英韓也將針對改善貿易協議進行洽商，英方盼藉由脫歐、與成長迅速的亞洲和太平洋地區建立更強大的連結。

周一簽署的協議細節並未預先公布，但雙方代表旨在尋求提升供應鏈彈性。有鑑於疫情衝擊全球供應鏈，推升生產成本並且加速通膨，使英國通膨已升至將近30年高點。