春節連假結束，台灣馬自達表示，疫情期間MAZDA全國經銷商將持續全面落實防疫措施，提供民眾安心信賴的賞車及保養體驗，本月蒞臨MAZDA全國展示中心賞車試駕MAZDA CX-30即贈「MAZDA原廠抗菌擦布」。

此外，台灣馬自達限時延續「暖心禮馭」專案，本月入主2021年生產的MAZDA CX-5全車系，立享「高額0利率」與「5年原廠保固」，同時加贈「免費基礎保養」；購買2021年生產之MAZDA6全車系，可享「5年原廠保固」的禮遇回饋。

台灣馬自達為消費者打造專屬輕鬆擁車方案，即刻啟程探索全新道路，預約賞車試乘（https://contact.mazda.com.tw/testdrive_arrive/），「暖心禮馭」專案詳情與相關條款細節（https://contact.mazda.com.tw/testdrive_arrive/Feb2022.aspx）。