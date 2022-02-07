春節假期結束，不少人都已經重回工作崗位，卻被嚴重的「收假症候群」糾纏，坐在辦公桌前狂打嗑睡，只能靠喝咖啡或茶來幫忙提神，營養師陳嫚羚在臉書粉專分享，除了咖啡和茶以外，還有另外5種提神法寶，讓大家可以順利熬過開工的愛睏時刻。

1、水300ml：如果感覺自己很疲憊、昏昏沉沉的，很可能就是身體缺水所導致，這時補充水分不但能提神，還可以促進新陳代謝。

2、堅果、種子10顆：咀嚼堅果、種子，能夠促進大腦增加血流量，幫助提高記憶力和集中力。

3、黑巧克力3~5片：85%以上的黑巧克力帶有苦味，且含有黃烷醇，可以幫助回復專注力和記憶力。

4、香蕉1根：香蕉能快速補充能量、恢復體力，而且成分還有豐富的鉀，可以幫助調節神經、感應和肌肉的收縮，進而提升專注力。

5、薄荷茶1杯：薄荷香氣清涼能有效醒腦，也有助於提高注意力、減少疲憊、降低焦慮。

除此之外，陳嫚羚也表示，為了防止下午愛睏、想睡覺，建議中午不要吃太飽，也要少吃精緻醣類食物，像是蛋糕、甜點、餅乾以及含糖飲料等，就能夠避免血糖大幅波動所造成的疲憊感。