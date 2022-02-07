MCU(微控制器)設計廠盛群(6202)去年在漲價的助攻下，營運衝上高峰，今年訂單能見度也已經達85%，有鑑於維持市場競爭力，法人預估，盛群今年產品價格不會像2021年一樣持續調漲，故今年營收儘管有機會持續成長，但獲利恐相較去年減緩，全年每股獲利預計落在8~9元。

盛群在2021年三次針對旗下MCU產品漲價，因此，整體MCU出貨數量成長 5.28%，但營收成長達29%，亦帶動全年毛利率來到 51.1%。盛群2021全年合併營收71.28億元，年增長27%，全年毛利率為51.1%，營業利益率為24.9%，全年稅後EPS為9.04元。

盛群看好今年營收還有機會成長，但因為市場競爭，故暫無調漲計畫，若晶圓廠有漲價，盛群會盡量吸收，以現在狀況來說，很難再把成本轉嫁給客戶，故今年產品ASP比較不容易往上走，但上半年還沒有聽到晶圓廠有漲價的消息。

盛群在去年第四季以「保量不保價」的方式，已接了今年85%的訂單，且上半年的出貨排程已確定，盛群為維持市場競爭力，故今年第一季並沒有調漲價格，但今年第一季已經是漲價三次後的售價，故法人預估，盛群第一季在業外少了「產能調配服務費收入」下， 單季每股獲利落在1.96元。

另外，盛群在配息上也相當亮眼，盛群過去8年的現金股利配發率約 100%，由於盛群2021年EPS為9.04元，若依100%的現金股利配發率，及封關前的股價101.5元計算，目前現金殖利率約 8.9%，為是台股中難得的高殖利率個股。

由於MCU的應用領域廣泛，跟總體經濟的榮枯息息相關，法人預期，雖然盛群2022年接了85%訂單，但產品保量不保價，預估今年產品價格不會像2021年一樣持續調漲，故今年有機會相較去年呈現個位數成長，但獲利恐相較去年減緩，全年每股獲利預計落在8~9元。