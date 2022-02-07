汪洋會面洪秀柱提「民主協商」 朱立倫：兩岸交流對話比對抗交惡好

國民黨前主席洪秀柱日前出席北京冬奧開幕，並且與大陸政協主席汪洋會面，談加速和平統一，被民進黨立委批評是「內奸」，對此，國民黨主席朱立倫強調，對話交流總比對抗交惡來得好，而國民黨的立場一定是捍衛中華民國。

朱立倫表示，國民黨的立場一定是捍衛中華民國，一定是堅持民主自由，反對任何傷害中華民國的說法，包括反對台獨，反對一國兩制，這都是國民黨堅定、長期以來的立場，兩岸和平更是全民的共同希望，台海的安全需要大家一起來努力。

他強調，當然對於兩岸的交流，透過對話交流，總比對抗、交惡來的好太多了，這一次的體育交流，我們樂見中華台北、中華隊能夠在冬奧當中，不但能夠出席開幕式，而且能夠有傑出的表現，兩岸透過任何體育的交流，我們都是表達歡迎。

對於洪秀柱是否曾向朱立倫報備過？朱立倫證實，他在新年前去跟洪秀柱拜年的時候，洪秀柱就有跟他提到要去參加冬奧開幕式，當時他說，為中華隊加油，參加冬奧都是好事。