美股買氣旺，使兆豐銀基金募集告捷。對此兆豐銀指出，兆豐銀行攜手國泰投信募集，由兆豐銀行擔任保管銀行及銷售機構的「國泰美國ESG基金」，在今年1月3日至7日進行募集，旋即達標，已顯示元月基金募集買氣強強滾，為新年財管迎春開出亮眼紅盤。

近期在新冠疫情衝擊、聯準會出現鷹派論調等2大因素影響下，全球股市震盪加大，對此兆豐銀分析，觀察資金流向，國際資金仍回流股票，且以美股基金買氣最盛，由於看準美國市場就業持續改善、經濟復甦力道預估在疫苗施打後日趨穩健，國泰投信也發行「國泰美國 ESG 基金」，是國內投信發行唯一同時投資聚焦「美股 + ESG」的基金，兆豐銀亦出任保管銀行。

兆豐銀指出，「國泰美國ESG基金」以永續投資為理念，聚焦美股中具備注重環境、社會、公司治理等概念的ESG美股菁英股，採用全球知名評等機構MSCI ESG評級公司給予美國企業的評級，且投資部位至少有70%以上布局在A（含）評級以上的公司，不僅如此，更排除軍火、菸草大麻、情色等具爭議性的產業，是真正高純度的ESG投資商品。