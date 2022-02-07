交通部台鐵局轄下最大的台北站，今迎來135年來首位女站長胡詠芝，上午舉行交接典禮。台鐵表示，局內員工有8成以上是男性，胡晉升為台北站首位女站長，象徵著台鐵的世代交替。

台北站原站長涂維庭升任台北運務段副段長，新任站長由台北車班組主任胡詠芝升任。胡進入台鐵13年，在台北車班組前後任職7年6個月，是台鐵8個車班組中首位女性車班主任，任內執行員工備勤房舍改善計畫，台北車班組於2020年12月2日正式搬遷至樹林車站旁新址，打造優質舒適環境提升同仁備勤休息品質。

台鐵指出，胡詠芝過去在台北車站任事時，曾參與台北車站聯合防災中心建設，熟悉站區維安業務，這次榮任站長，實是駕輕就熟，足堪重任。

胡詠芝為交通大學運輸物流管理碩士，分別於2009年、2016年取得鐵路特考員級、高員級資格晉用，在台鐵經歷現場的站務員、車長、列車長、副站長（台北站）、替班站長、車班組副主任、站務主任（台北站）、車班組主任等，由基層做起，歷練相當完整。

胡詠芝說，疫情間旅客量沒有以往多，防疫工作是當前最重要任務，並與台北市社會局府輔導街友，車站晚間讓街友休息、早上將行李收起，達成車站使用與關懷街友的平衡。

胡詠芝表示，站長必須24小時待命，也沒有假期，期許自己能兼顧工作與家庭，她也感謝家庭的支持，讓她沒有後顧之憂。