日本航空自衛隊一架F-15戰機失聯至今屆滿一週，機上兩名飛行員生死未卜。航空自衛隊相關人士說，機上兩人駕駛經驗豐富，「有可能發生無法進行緊急因應的突發狀況」。

日本時事通信社報導，目前研判這架戰機在起飛後疑似無法爬升高度，就在未能採取緊急因應對策的情況下墜海。

航空自衛隊在獲得海上自衛隊的協助下，已正式展開海面下搜索。目前相關單位將飛行員可能碰到突發機體問題納入考量，正持續進行調查。

相關單位目前已尋獲水平尾翼及燃料配管的部分零件，但尚未尋獲包括駕駛艙等機體中心部位零件及飛行資料記錄器（俗稱黑盒子）。

海上自衛隊派出潛艦救難艦，除透過聲納偵測海底狀況及金屬反應外，也將利用無人潛水艇進行確認。防衛省盼藉由打撈機體殘骸有助釐清事故原因。

這架F-15戰機是在1月31日下午5時30分左右失聯，事故機隸屬小松基地，就在為進行訓練起飛後約一分鐘，在基地西北西約5公里海面上雷達光點消失。

防衛省在事故後已在該海域附近尋獲機體殘骸，假定這架失聯的F-15戰機已墜毀；雖然相關單位持續進行搜救，但機上兩名飛行員至今生死未卜。

目前已知戰機在起飛前的檢查並沒有問題，且從開啟後燃器加速起飛的樣子，及起飛後右轉飛往訓練空域的路線來看，並無異常情況。

不過，小松基地飛航管制官當時目擊戰機飛行方向出現橘光，但橘光出現位置不高，無法判斷是在空中還是在海面上。

F-15戰機擁有一分鐘就能到達一萬公尺高度的爬升能力，前航空自衛隊飛行員說，「如果是一般的爬升速度，起飛後一分鐘高度應該在3000公尺到4000公尺」。這架失聯戰機有可能因為某種異常狀況，導致起飛後無法拉升高度。

失聯戰機對航空管制官的呼叫沒有回應，機上飛行員也沒有通知機體異常呼救的跡象，基地方面也沒有確認到飛行員使用彈射椅發出的求救訊號。

航空自衛隊相關人士說，機上兩人都是駕駛經驗豐富的飛行員，「有可能發生無法進行緊急因應的突發狀況」。

「北國新聞」報導，機上兩人分別是「飛行教導群」司令、52歲一等空佐（相當於上校）田中公司，及33歲一等空尉（相當於上尉）植田龍生。

失聯的F-15隸屬「飛行教導群」，通稱為「假想敵部隊」，主要負責飛行員戰術訓練，由日本各地精銳飛行員組成，經常被派到日本各部隊在空戰訓練中扮演假想敵。

曾跟田中共事過的「飛行教導群」前飛行員、40歲的前川宗說，「無論如何還是希望兩人能平安無事」。前川1999年服役、2019年退役。

由於飛行員最注意的就是起飛時3分鐘及降落時8分鐘，這11分鐘被稱為「惡魔11分鐘」（也被稱為危險11分鐘，多數空難都發生在這11分鐘），前川看了失聯F-15戰機起飛時的影像，並未發現任何異常。

前川說，很難想像擁有高超技術的兩名飛行員會出現人為疏失，「有可能是突發機體問題或遭到鳥擊」。另外，飛行員在碰到萬一的情況時，一般都會考量將機體迫降到某處，他推測，「也有可能是努力避免墜機到陸地上」。