味全龍隊7日在天母棒球場舉行開訓典禮，新兵林智勝再度穿回「31號」，他透露當初是透過外野教練張建銘與劉家愷「溝通」，「真的很謝謝劉家愷願意把背號讓給我，我之後也會準備一個禮物要給他。」

林智勝職業生涯開始就是穿31號，後來轉戰中信兄弟後，因陣中31號已是陳江和所穿，因此他選擇穿32號，來到龍隊後，原本穿31號的劉家愷願意讓出背號，讓「大師兄」確定能穿回熟悉的31號球衣。

「很開心，這是打職棒的第1個號碼。」林智勝透露，當初有機會來到龍隊時，就透過「火哥」張建銘向劉家愷詢問，「前後打了3次電話，三顧茅廬嘛！因為讓背號沒有這麼簡單，所以我也有準備一個禮物要給他。」

林智勝說：「我本身就很喜歡這個號碼，之前去澳職時，他們本來也想給我32號，但我還是想穿31號，就是一個安定感，能在（球員生涯）尾聲穿回31號是非常有意義，也算是個有始有終的感覺。」