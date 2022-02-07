香港男演員兼歌手羅嘉良，當年參加無線台新秀歌唱比賽而入行，是五官深邃、外型挺拔的超級男神，很快地就闖出知名度，主演過《難兄難弟》、《天地豪情》、《流金歲月》等經典港劇，創下極高收視率，是TVB於1990年代末公認的「戲劇一哥」，更是第一位三次拿下TVB視帝的男星，如今59歲的他近況曝光，許多網友看了不禁感嘆「歲月不饒人」。

羅嘉良已離開TVB多年，這10年他將事業重心轉往大陸，除了拍戲之外，他也接商演，還會上綜藝節目，甚至嘗試了直播帶貨，日前他登上央視春晚，跟同為港星的湯鎮業、溫兆倫同台，3位昔日港劇王牌小生再度合體，給觀眾送上一記回憶殺。

現年59歲的羅嘉良近況曝光，被認為顯老態兼過氣。(取材自羅嘉良微博)

而如今59歲的羅嘉良穿著一身大紅色西裝登台，雖然服裝喜氣洋洋，但網友卻覺得他氣色不太好，還有黑眼圈，髮型也很凌亂，唯獨身材保持得不錯，而身旁小他2歲的溫兆倫，看著卻沒什麼差異，三人中年紀最大的湯鎮業狀態也不錯，獨獨羅嘉良被認為顯老態。

也許是因為過去的成績跟男神帥樣真的太深刻，羅嘉良的現況讓不少網友感到失落，傳出他「過氣」、「今非昔比」等評語，大嘆「主要是沒精神」、「怎突然這樣了呢？歲月不饒人」，還有人挖出他去年3月在某商演中賣力開唱，但底下沒什麼觀眾，氣氛冷冷清清，覺得羅嘉良巨星架式全無，反惹怒鐵粉，覺得這種評論很莫名，「當演員有紅過、有作品，已經贏過太多人」、「酸民最好不要老，以為人人都是梁朝偉？」。