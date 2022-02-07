伺服器及5G手機需求強勁，銅箔基板暨環保基材廠台光電(2383)預估，今年第1季將比去年同期好，公司日前宣布擬斥資21.6億元購置土地及廠房新建載板材料廠，預計2023年完工，亞系外資最新報告看好台光電將受益於在Intel新平台市佔提升，調高台光電目標價至350元，激勵台光電盤中股價走高。

在高速低損耗及HDI(5G手機等)兩大類產品雙成長引擎的帶動下，台光電2021年合併營收為385.06億元，年成長41.56%；台光電預估，第1季可望比去年同期好。

由於台光電產能滿載，現有廠房空間已不敷公司大幅成長所需，為因應載板客戶需求，台光電2021年12月31日公告，將投資新台幣 21.6億元，購買近萬坪的土地，針對客戶需求擴建載板材料產能，新建最現代化載板產線及研發中心。

台光電表示，新購之土地將興建全新高度自動化材料生產廠區，專門從事生產高階IC載板的產品，導入自動化生產設備、智慧搬運設備、智能系統等設施進行人機協作，除降低人力成本之外，更能提升工廠內部物料運輸的效率與準確性，新廠也將設計高潔淨度環境，該廠區配有載板市場標準無塵室，達到新產品對於品質的高度要求，除提供所有載板客戶所需的產能以外，尚能滿足類載板客戶對品質日益提高的要求，並較原規畫提前正式建立HDI和高速材料市場外第3個成長引擎—載板市場。

根據台光電規劃，新廠房將於2022年中動工，期待2023年能夠完成，最大月載板產能將達30萬張；為因應建廠資金需求，台光電日前董事會通過擬發行上限新台幣35億元可轉換公司債。

在黃石廠及昆山廠方面，台光電除既定2022年在黃石廠及昆山廠各增加30萬張月產能外，昆山廠亦將再增購設備添加45萬張月產能，預計於2023年中開出。

亞系外資最新報告指出，美國超大規模企業在2022年資本支出增長，推升資料庫中心投資及更好的伺服器需求前景，其中雲端、人工智慧及機器學習為伺服器強勁需求主要驅動力，Intel及AMD亦表示2022年伺服器市場需求旺盛，且今年第1季均已有新平台樣品開始出貨，我們預期台光電將成為主要材料供應商，受惠於在Intel新伺服器平台及CCL市佔率提升，我們將台光電2022年/2023年EPS提高2%/3%，重申「買進」評等，目標價由320元調高至350元。