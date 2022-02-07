美系外資出具最新報告，指出電動車業務今年將對鴻海(2317)帶來營收貢獻，並看好雲端服務供應商（CSP）和零組件業務成長潛力。惟考量資通訊（ICT）領域營收規模龐大，認為電動車等新業務仍須時間才能帶來顯著貢獻，維持「中立」評等、給予目標價114元。

鴻海股價1月初觸及111元的近3月高點，隨後拉回102～104.5元區間盤整。今（7）日虎年開紅盤跟隨大盤開高，最高上漲2.45％至104.5元，截至午盤維持約1％漲幅。三大法人封關前一周合計調節賣超2萬4601張。

美系外資表示，鑑於長期對不同產品、為遍布全球的各類客戶提供服務的長期豐富經驗，鴻海對在資通訊電子代工（ICT EMS）維持市場領先地位充滿信心。同時，持續聚焦包括雲端服務供應商（CSP）和相機模組、鏡頭、音訊等零組件等毛利率較高的業務。

至於市場關注的電動車業務，鴻海表示均按計畫進展中，預計今年將帶來營收貢獻。其中電動巴士預計第二季為三地集團投產、Lordstown的Endurance全尺寸皮卡預計第三季投產，Fisker電動車則預計明年第四季在Lordstown俄亥俄州廠投產。

汽車零組件業務方面，鴻海2019～2021年相關業務營收年複合成長率（CAGR）約達20％，美系外資指出，鴻海預期今年相關營收可望成長達14～16％、突破200億元，電池、電機、電控和電動車底盤為投資重點。同時，亦持續擴大墨西哥廠相關產能。

此外，鴻海對今年伺服器業務維持樂觀看法。美系外資表示，鴻海在伺服器的全球市占率約達50％，其中約30％應用於CSP。由於CSP成長較快、且與企業伺服器相比毛利率更高，預期今年比重可望持續提升。

美系外資指出，鴻海預期伺服器相關營收將成長7～9％，其中CSP將成長達雙位數百分比，主要由美國客戶強勁需求帶動。鑒於貿易摩擦等不確定因素，美國客戶偏好在美國生產的供應商，鴻海在威州設有工廠，可透過在地生產服務進而增加市占率。

同時，零組件業務因毛利率達20～30％，美系外資指出亦為鴻海聚焦業務之一。公司預期線材連接器市占率可望維持穩定，並聚焦在相機模組、鏡頭、音訊應用領域的擴展，包括規格更好的後置鏡頭模組、鏡頭應用目標自筆電拓展至智慧手機及車用、跨足喇叭音箱市場。

整體而言，美系外資看好鴻海在電動汽車、機器人和數位醫療領域的業務拓展，但因ICT EMS領域營收貢獻龐大，鑒於EMS業務競爭日益激烈，認為電動車等新業務可能需要時間才能實現顯著的獲利貢獻，維持鴻海「中立」評等、目標價給予114元。