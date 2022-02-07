台中市警察局建置交通違規相片查詢平台及民眾申請登錄交通違規簡訊通知服務，民眾可線上查詢違規相片數位電子檔。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局自7日起，提供交通違規相片查詢平台，及申請登錄交通違規簡訊通知服務，民眾線上查詢違規相片數位電子檔，以清晰可放大影像確認交通違規；另於警局網站登錄簡訊通知服務後，若有交通違規遭其他民眾檢舉，或警方固定式照相及闖紅燈設備逕行舉發者，以簡訊立即通知民眾，避免產生時效問題。

台中市警察局交通警察大隊表示，於現行交通違規逕行舉發案件，經舉發後郵寄舉發通知單及違規照片，惟因紙本照片經列印於舉發通知單後，顯示畫質與影像尺寸均不及原數位舉發相片品質，屢生民眾申訴案件，影響交通執法公信力。

交通警察大隊指出，「交通違規資料查詢」，包括，紅燈越線、跨越雙黃線等違規，常發生舉發相片細部無法清楚顯示問題，為增加民眾查詢違規照片便利性，建置交通違規相片線上查詢平台（舉發單上亦有QR code連結），自7日起，提供民眾線上查詢違規相片數位電子檔，以清晰可放大之影像確認違規。

交通警察大隊表示，遭檢舉交通違規或固定式設備舉發交通違規之駕駛人，因舉發作業流程，導致民眾收到舉發通知單時與實際違規日期已事隔多日，衍生時效問題，民眾登錄「交通違規案件簡訊通報」，若同路段5天有2次以上違規行為，或遭檢舉3次以上，警方將以簡訊通知民眾。

交通警察大隊指出，查詢違規項目係屬超速40公里以上嚴重超速案件，其查詢網頁視窗提示「十次車禍九次快，超速行駛大禍害」警語，呼籲民眾注意行車速限，勿超速行駛，維護行車安全。

台中市警察局局長蔡蒼柏說，警方會持續針對道路交通違規事件，研議各項便民措施及服務，但還是希望民眾均能遵守交通規則，這樣才是真正達到節省時間、保障自身及他人安全的最佳方法。