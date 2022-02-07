台中市警察局自7日起，提供交通違規相片查詢平台，及申請登錄交通違規簡訊通知服務，民眾線上查詢違規相片數位電子檔，以清晰可放大影像確認交通違規；另於警局網站登錄簡訊通知服務後，若有交通違規遭其他民眾檢舉，或警方固定式照相及闖紅燈設備逕行舉發者，以簡訊立即通知民眾，避免產生時效問題。
台中市警察局交通警察大隊表示，於現行交通違規逕行舉發案件，經舉發後郵寄舉發通知單及違規照片，惟因紙本照片經列印於舉發通知單後，顯示畫質與影像尺寸均不及原數位舉發相片品質，屢生民眾申訴案件，影響交通執法公信力。
交通警察大隊指出，「交通違規資料查詢」，包括，紅燈越線、跨越雙黃線等違規，常發生舉發相片細部無法清楚顯示問題，為增加民眾查詢違規照片便利性，建置交通違規相片線上查詢平台（舉發單上亦有QR code連結），自7日起，提供民眾線上查詢違規相片數位電子檔，以清晰可放大之影像確認違規。
交通警察大隊表示，遭檢舉交通違規或固定式設備舉發交通違規之駕駛人，因舉發作業流程，導致民眾收到舉發通知單時與實際違規日期已事隔多日，衍生時效問題，民眾登錄「交通違規案件簡訊通報」，若同路段5天有2次以上違規行為，或遭檢舉3次以上，警方將以簡訊通知民眾。
交通警察大隊指出，查詢違規項目係屬超速40公里以上嚴重超速案件，其查詢網頁視窗提示「十次車禍九次快，超速行駛大禍害」警語，呼籲民眾注意行車速限，勿超速行駛，維護行車安全。
台中市警察局局長蔡蒼柏說，警方會持續針對道路交通違規事件，研議各項便民措施及服務，但還是希望民眾均能遵守交通規則，這樣才是真正達到節省時間、保障自身及他人安全的最佳方法。
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