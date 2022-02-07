丁噹日前到大理旅遊。（相信音樂提供）

陳乃榮吃帝王蟹養精蓄銳。（相信音樂提供）

丁噹射擊幾乎發發正中靶心。（相信音樂提供）

音樂劇《搭錯車》將於5月13日、14日、15日於高雄衛武營登場。雖然因為疫情二度延期，但演員間感情緊密，時常透過通訊軟體聊天互動，飾演女主角阿美的丁噹說：「不在亞叔爸爸（王柏森）身邊的日子，他每天早上都會給阿美傳早安圖，他每天都在思念離家去圓夢的阿美回家。」陳乃榮也分享下廚心得，丁噹笑回：「是做給阿美吃的嗎？」沒想到陳乃榮竟回傳失敗的焦黑炒飯照，讓丁噹哭笑不得。

丁噹在過年前為自己訂了手碟課程，剛好手碟老師人在大理，她便訂了機票進行了一趟音樂學習與遊旅兼俱的旅程，放了自己6天假好好遊覽大理之美，她說：「一下飛機就聞到草地香，大理是有山有水的地方，到處都很美，完完全全讓我沈浸在大自然裡，心情特別開心。」

她也到靶場體驗射擊，幾乎槍槍正中10分，她表示因為之前參與《超新星全運會》錄製時，參與了射箭項目，因此準心瞄準對她來說並不難。此行她除了和老友相聚，還結交了許多新朋友，朋友們有農場、農莊，也讓她體驗不同於城市的自然生活。

去年底陳乃榮發行《跳舞的人不要散去 Dancing Forever》Live專輯，也舉行了北中南演出，他說：「前幾個月跑了幾場巡迴音樂會，扛著二十幾公斤電鋼琴北中南演了一圈，也算是為接下來音樂劇舞台暖個身。」搭錯車即將邁入第27場，這段時間他除了體力和硬體的鍛煉之外，演出前已經規劃好能更充實自己，希望能帶給大家「一樣的劇情，不一樣的感受」，他日前也帶著家人大啖帝王蟹，好好養精蓄銳了一番。

音樂劇《搭錯車》將在2022年5月13日、14 日、15日一連三場於高雄衛武營再度登場，於ibon系統售票中，台北場全新演出日期也在積極規劃中。