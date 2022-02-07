由國內兩大工具機展首度結盟辦理的「TIMTOS x TMTS 2022」聯展，即將於2月21日至26日在台北南港展覽1、2館盛大舉辦，規模達到950家參展廠商使用5100個攤位，是疫後臺灣最大規模展覽，同時也是2022年全球首發的工具機展，已吸引中國第一汽車集團、西門子土耳其分公司、美國機械通路商Mighty USA、中國鐵姆肯航空及精密產品工廠、日商大橋技研等重量級買主採洽。

受到全球相關產業高度矚目的TIMTOS x TMTS展，將採虛實並進Hybrid模式，6天的實體展及一個月的線上展，另推出一系列的服務國內外參觀者的創新作法，打造「五感有感」觀展新體驗，其中「智慧製造主題導覽」甫開放報名即秒殺額滿，國外買主行動採洽更是吸引重量級買主。

外貿協會表示，國外買主行動採洽及國際媒體導覽是為突破邊境管制，所推出的6大服務之一，已接收到近200場次的買主需求，爭相目睹TIMTOS x TMTS 2022國內外菁英廠商齊聚展出的最新機台及解決方案。

貿協表示，不僅針對國外訪客量身打造線上行程，針對國內業者推出產業論壇、技術研討會及4大創新節目，分別是「智慧製造主題導覽」、「製造癮Podcast」實境秀、刀具獵人限時闖關任務及午後爵士，讓觀展體驗更豐富深刻。

國內業者可報名2月24日上午8點從高鐵台中站出發的遊覽車接駁服務，直達台北南港展覽館。而面對疫情，主辦單位更是做足萬全準備，如首次改為QR code無接觸式參觀入場、每家參展廠商發放防疫包、成立專責防疫小組，於官網成立防疫專區，隨時更新防疫資訊等，全程都將符合會展防疫規範，讓參展廠商及參觀者都能安心參與。