AMD（超微）財報、財測雙雙優於市場預期，並直指營運成長由伺服器業務帶動，隨Amazon（亞馬遜）、Google（谷哥）、Meta（原Facebook，臉書）對伺服器需求強度不減，加上前季部分未滿足訂單遞延，本季出貨料將維持年增力道。伺服器、雲端概念股7日由信驊（5274）率先開漲，目前漲幅逾6％，博智（8155）、金像電（2368）等相關PCB也都漲逾5％。

凱基投顧指出，雲端／資料中心2022年起步入連續兩年的超級周期，關鍵在於英特爾（Intel）2022年第二季將推出伺服器新平台Eagle Stream，新平台大改款效應將創造顯著的換機潮，預估全球伺服器出貨量2022年、2023年將分別增長8％、10％，增長動能更勝前兩年。

而AMD 2022年下半年將接棒推出新款伺服器平台Genoa。這兩大競爭對手陸續推出新平台升級，有助刺激伺服器龐大的換機需求，因此，凱基投顧樂觀看待台廠相關雲端／資料中心供應鏈獲利展望，預估2022年獲利將可增長30％。