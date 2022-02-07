成語蕎穿女僕裝重現如何挽回男友的心，右為主持人曾國城。（衛視中文台提供）

白目惹火人要如何讓對方消氣？衛視中文台《一袋女王》日前邀請黃小柔、李明川、林舒語、高伊玲及成語蕎上節目，分享自己曾經太過白目惹火人以及如何讓對方消火的私人秘招。成語蕎為了幫室友慶生，讓男友情人節當天在雪中苦等她2個半小時，為了表示歉意成語蕎精心打扮成女僕，才順利挽回男友的心。

成語蕎回憶，在日本留學期間，當時的男友訂了她想吃的日本料理餐廳，約她情人節中午共進大餐慶祝，而情人節前一天則是她的韓國室友生日，這位韓國女生很會喝酒，為了慶生一群人在韓國餐廳大啖韓式料理以及大喝燒酒配啤酒的砲彈酒，而且是邊喝邊玩遊戲，輸的人得喝下一大碗的砲彈酒，當時滴酒不沾的成語蕎在幾碗砲彈酒就下肚後差點醉倒，為了讓室友喝得盡興，只能努力撐著，席間男友還傳訊息來要她別忘了隔天的情人節大餐約會。

慶生結束勉強回到家的成語蕎，當晚整個人睡到不省人事，等她醒來看到手機有超多通男友打來的電話，定神一看才驚覺已經中午，趕緊傳訊息給男友說人在路上，接著趕緊換衣服，還花時間化妝跟打理髮型再出門。到了現場男友一看到她是全妝出現，氣她明明已經遲到，還花時間打扮才來，自己卻在大雪中苦等她兩個半小時，當場氣炸轉頭就要走，還說要跟她分手。

在成語蕎哀求下，男友還是找了間餐廳跟她吃飯，但吃飯時男友氣還沒消，抱怨成語蕎太重視朋友，實在不想跟她在一起了。成語蕎為了挽回這段感情，知道男友喜歡角色扮演的她，隔天立刻去買了一套女僕裝，還拜託男友的室友偷偷幫她開門，趁男友去上課的時候幫他打掃房間、整理衣服，等男友回家時再用精油幫他按摩，驚喜加上貼心服侍，好不容易才讓男友氣消。