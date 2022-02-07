陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》穩坐「國民女神」寶座，天生麗質的陳妍希，儘管已升格當媽，她依舊擁有凍齡顏值和姣好身材，絕佳狀態相當不科學，保有運動習慣的陳妍希昨（6日）則在小紅書分享一系列親子瑜珈照，只見陳妍希專心做瑜珈，而她一個扭身動作就讓S身材曲線全都露。

陳妍希在小紅書曬出帶著5歲兒子「小星星」做親子瑜珈照，隨興頂著素顏的陳妍希，身穿白色短袖T恤和黑色貼身運動長褲，她架式十足地在瑜珈墊上伸展身體，陳妍希一下把小星星舉起，一下又和小星星一起摸腳踝、拉筋，母子互動畫面相當溫馨，而陳妍希一個彎腰、扭身的動作，就讓T恤往上滑，陳妍希不只白嫩蠻腰若隱若現，一雙纖細鳥仔腿也相當吸睛，好身材相當不科學。

陳妍希一個扭身動作，讓她蠻腰若隱若現。（圖／取材自陳妍希小紅書）

陳妍希和兒子一起做親子瑜珈。（圖／取材自陳妍希小紅書）

陳妍希開心寫下：「看到身體的進步很開心，星星當小飛俠也很開心」，網友也紛紛大讚：「妍希素顏真好看」、「星媽看起來好年輕喔！星星寶貝太可愛啦」、「這姑娘也太太太嫩了吧。小星星好可愛呢」、「肌膚好白好嫩」，留言滿是好評。

陳妍希筋骨相當軟Q。（圖／取材自陳妍希小紅書）

其實陳妍希平時就保有運動習慣，她在網上也不時曬出健身照，陸網日前還流傳一組陳妍希、劉詩詩私下相約練瑜珈照，兩女神都以一身運動穿搭亮相，陳妍希一雙大眼睛相當吸睛，頂著素顏的劉詩詩肌膚白皙、氣色紅潤，兩女神難得同框，畫面美到最高點。