直播》開工首日雙北增3例本土 陳時中最新說明

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增49例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及47例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮官陳時中表示，今日新增2例本土個案，分別為高雄港相關及北市松山區幼兒園學童，皆為隔離期滿採檢陰轉陽，目前看起來沒有因為過年而有新增傳播鏈，整波疫情漸漸穩定，但需要持續觀察。

陳時中表示，今天新增的高雄港個案（案19288）已於1月23日匡列居家隔離，當時檢驗陰性，2月5日解隔離採檢為陽性，Ct值30.4，後續會進行二採。另一個本土個案為新北市5歲女童（案19290），陳時中表示，該案是台北市松山區點點園接觸者，1月25日已居家隔離，後來轉陽，學童家人都驗過是陰性，但還需要再觀察。

陳時中指出，目前需要關注的是桃園日翊公司昨天開始針對1000人進行二採，而桃園亞旭電腦廠今天會進行三採。

他強調，過年到現在情況看起來穩定，沒有新增傳播鏈，但仍需持續觀察，目前情況看起來整波疫情是漸漸穩定。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為28例男性、19例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(18例)、馬來西亞(2例)、菲律賓、越南、南非、荷蘭及盧森堡(各1例)移入；另22例調查中。入境日介於去(2021)年11月24日至今(2022)年2月6日。

另今年1月29日公布之案18761、案18786，以及2月3日公布之案19042境外移入病例，經疫調及基因定序後改判為本土病例，其中案18761、案18786為案18498-18500之相關感染，案19042為案19186之相關感染。