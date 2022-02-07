2020年新竹王姓女機車騎士，因犬隻突然從路上竄出，致王女見狀避煞不及因而人車倒地摔死，檢方查出闖禍的狗是名叫「布丁」的黃色犬隻，將飼主孫姓男子起訴，台灣高等法院維持一審認定，依過失致人於死罪將孫男判刑8月。可上訴。

從事殯葬業的孫男在住處，飼養名為「布丁」之黃色犬隻，2020年2月8日上午8點多他任由其所飼養之「布丁」在未繫鍊繩、無人看管之狀態下離開住處在外散步，而後「布丁」竄出道路，王女騎機車經過避煞不及、人車倒地，送醫院救治後2月14日死亡。

一審及二審認為，孫男的犬隻外出散步時，本應以鍊繩約束，但他疏未注意，致該犬隻自路旁竄出，造成騎乘機車之被害人閃躲不及而發生撞擊，因而傷重不治死亡，他確有過失，且被害人死亡結果與被告過失間，具有相當因果關係甚明。

法官審酌孫男自始否認犯行，更無賠償意願，犯後態度著實不佳，兼衡過失情節、法益侵害程度等，依過失致人於死罪判處有期徒刑8月。