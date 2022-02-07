台股今(7)日開紅盤，反映休市期間國際股市上揚，電子、金融、傳產類股同步上揚，指數終場收在最高17900.30點，大漲225.90點，成交值3050億元，台積電收盤下跌1元，收在635元，聯發科漲2.33%，收在1100元，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海則攜手亮燈漲停。

台股虎年開盤上漲76點，以17750.7點開出，台積電開盤上漲8元，漲逾1%，聯發科開在1130元，漲逾5%，帶動大盤指數開高走高，後因台積電翻黑一度拉回至631元，大盤指數漲幅收斂至上漲37點，午盤過後，航運類股接手發動攻勢，指數再一波衝高。

悶了許久的航運股大展身手，長榮、陽明、萬海、長榮航、台驊投控都一度亮燈漲停，長榮收在124元，陽明收在108元，萬海收在162元，長榮航收26.4元，僅台驊投控漲停打開，收在121元；類股漲幅逾8%。

電子股部分，不僅台積電落難，聯電全場都在平盤以下，收盤跌4.89%，收在54.5元；股王矽力-KY上漲4.55%，收在3795元，股后信驊更漲6.77%，以3235元作收，其他千金股漲趺互見；聯發科、南亞科、日月光投控以及面板股友達、群創也都獲資金青睞。