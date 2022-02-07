台中市建設局強調，經查組合遊具設施與施工前說明會願景圖相符。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府表示，遊戲板可提供兒童透過轉動或推動等手部動作操作以增加遊樂趣味。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市議員羅廷瑋7日批評「美樂地計畫」，改造南區樹義公園，完工後的成品竟和設計圖天差地別。（羅廷瑋服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市府「美樂地計畫」在公園增設多人互動旋轉盤、與小孩子洗手台，完工後遭質疑與說明會設計示意圖有落差，樹義公園「遊戲版」被稱藝術品，小孩子不會玩；建設局表示，遊具設施與施工前說明會願景圖相符，遊具可經手部轉動增加遊戲趣味，也可提供給行動不便的孩童共融使用。

市議員羅廷瑋7日批評市府「美樂地計畫」，改造南區樹義公園，經過多次會勘和設計圖調整，最後終於有大家比較滿意的輪廓，但是完工後的成品竟和設計圖天差地別，他質疑是否為廠商為何能驗收過關，或建設局沒有善盡監督職責。

羅廷瑋表示，建設局應向市民說明清楚，為何廠商不需按圖施工，可以恣意更改設計圖，施工前是否有告知建設局？影響市府施工品質，家長稱有的遊具簡直像藝術品，小孩子不知從何玩起，浪費公帑。

建設局表示，南區樹義公園設計審查階段因疫情採線上辦理，經充份討論定案後辦理施工前說明會，地方民眾會中提出需增加旋轉盤及洗手台，洗手台已由養護單位研議增設。

此外，旋轉杯將採分期施作方式辦理，另遊戲板可提供兒童透過轉動或推動等手部動作操作以增加遊樂趣味，因遊具高度不高，也可提供給行動不便的孩童遊玩共融使用。

建設局強調，經查組合遊具設施與施工前說明會願景圖相符，建設局辦理相關工程皆有要求監造單位督促施工單位按圖施工，後續執行美樂地計畫確實要求相關單位落實工作權責。