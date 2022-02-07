台開(2841)董座爭議戲碼持續發燒，今日邱復生的女兒邱于芸發出聲明表示，今(7)日到班，台開辦公室遭鎖、所有系統皆無法登入。並通告各廠商，一切與台開往來的公文與財務相關進出，非經台開董事長邱于芸簽署的支出與行文，無效外，皆屬違法。

台開在1月26日發出重訊，公告邱復生所有的鴻生投資在台開的法人董事改派代表人，由董事長邱于芸改為台開副總經理郭福進，並在28日召開臨時董事會改選董事長；不過，邱于芸指出，在台開的法人董事代表公司已由鴻生改為麒麟船務代理，董事席次未變，因此，董事長的職位未變，仍是合法的董事長。台開在1月28日的臨時董事會，因出席人數不足，確定流會。台開指出，將在年後擇期召集臨時董事會。

邱于芸在今(7)日發給同仁的公開信裡指出，年前的紛擾與一連串脫序的違法行為，由來自1月25日我拒絕配合郭福進「將孫公司售地頭期款，以暫付款名義支付鴻生280萬」，讓他有機會藉機挑撥我與邱總裁的關係(鴻生)，有目的性的在製造矛盾。

邱于芸指出，不少人問我，會發生這些事，是不是因為上任以來的做法讓父親不認同？我要向大家和父親說明，我一直在努力實現父親一直以來對台開和台灣的種種夢想。我責無旁貸，眼下，我是台開的領導人，於情、於理、於法，我都必須要把這該做的事做好。

郭福進為爭奪經營權，違法亂紀，干預了公司發展與行政，於法於理，皆不見容。他的所做所為耗弱台開，也耗費了社會資源。我一直謹守分際，在搶救台開的過程中，未曾踰越本分，行事皆有所本。

於情，我畢竟是邱復生的女兒，為了給台開新生命，為了讓父親安享晚年，我願意一直奮鬥下去。所有不法將訴諸法律，決不寬貸。