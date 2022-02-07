「花蓮太平洋燈會」虎年生肖主燈「福星高照」因黑白相間的虎紋，讓不少民眾認為觀感不佳，不過縣府解釋設計原由，主要在白天呈現在地大理石意象，晚上透過七彩燈光照耀，即能成一隻繽紛可愛的老虎。（羅亦晽攝）

「花蓮太平洋燈會」虎年生肖主燈「福星高照」因黑白相間的虎紋，讓不少民眾認為觀感不佳，不過也有不少民眾被其黃色大眼與紅色鼻子等呆萌可愛樣貌吸引，合照留念。（羅亦晽攝）

堪稱全台最有年味的「花蓮太平洋燈會」，春節期間，吸引2萬5千多人次造訪走春，不過今年虎年生肖主燈「福星高照」，白天是隻「白虎」，相較其他縣市黃色老虎主燈，似乎有些威嚴，甚至有民眾認為，年節以黑白紋路作為主燈，觀感不佳。縣府觀光處解釋，主燈為黑白相間大理石虎紋，在白天呈現出在地大理石意象，晚上搭配燈光即能變成七彩繽紛的老虎，展現花蓮的美好。

「花蓮太平洋燈會」，即起至3月6日在太平洋公園南濱段、壽豐鄉鯉魚潭風景區，雙燈區展出，今年燈會邀請設計教父陳俊良擔任藝術總監，以「花蓮好虎福氣」為主題，設計8個主題展區，以不同的老虎姿態及花蓮天然石紋，詮釋花蓮「石在」之美。

其中，虎年主燈「福星高照」晚間點燈時，搭配七彩燈光特效，十分耀眼，怎料白天卻是一隻白色老虎，相較其他地方的虎年主燈多以黃色呈現，有些許特別，且其側面看起來十分威嚴，但從正面看，一雙黃色大眼，搭配紅色鼻子，樣貌呆萌可愛，吸引不少路過民眾拍照打卡。

但有些在地民眾卻認為，過年期間，應是喜氣洋洋的氛圍，不過從遠方看到白色老虎矗立在公園，觀感不太好，有點觸霉頭的感覺。到太平洋公園晨運的林姓民眾直言，老虎主燈黑白紋路，仔細一看，黑色線條猶如爆青筋，再搭配黃色大眼就像是「中邪」，每次清晨經過時，都有種毛骨悚然的感覺，認為過年應該要用橘黃色的老虎，呈現喜氣洋洋的感覺。而另名陳姓阿嬤更直呼，「去年的金牛主燈比較好看。

​觀光處表示，今年燈會以花蓮在地玉石紋路，設計「大理石福虎」主燈，而黑白相間的大理石虎紋，則是參考亨利盧梭的純真原始風格，反映花蓮向時代致敬的嶄新美學，白天呈現大理石意象，晚上再搭配燈光，就會是七彩繽紛的色彩，期許民眾白天或夜晚走訪，都能深入體驗花蓮文虎生風的氣質底蘊。