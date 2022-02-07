南韓40歲女星韓藝瑟，出道多年以凍齡美貌與火辣的身材聞名，也有「童顏芭比」、「芭比女神」等封號。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日曬出工作時的側拍影片，火辣的穿搭立即吸引粉絲的目光。

韓藝瑟私下的造型風格一向前衛、大膽，不久前才將黑髮染成橘色的她，還趁著工作空檔開啟直播與粉絲們聊天，當時只見她畫著精緻的妝容並將頭髮盤起，與粉絲們分享近況。但仔細一看才發現韓藝瑟身上穿得黑色洋裝不僅胸口鏤空至肚臍，一轉身背部還整片全裸，讓她凹凸有致的火辣好身材與性感美背一覽無遺；側身時豐滿的雙峰曲線也若隱若現，相當性感，令粉絲們看了直呼「姊姊怎麼看都好辣」、「這種造型只有姊姊能駕馭」、「這唇色實在太美了」、「姊姊真是又美又性感」，吸引23萬人觀看。

近日，韓藝瑟也再度更新近況，並曬出背部全裸的綁帶洋裝穿搭照，大方分享背部及手臂上珍藏的刺青，同樣電暈一票粉絲。

韓藝瑟出道時憑著高䠷身材與出色外貌在選美比賽「Super Model」中脫穎而出，進入演藝圈後陸續在《九尾狐外傳》、《幻想情侶》、《美女的誕生》等劇中飾演女主角，自然又精湛的演技獲得觀眾青睞，加上親切不做作的美式作派，以及「高衣Q」的穿搭風格，讓她經營IG及YouTube頻道後迅速在網路竄紅，即使公開與小10歲男友的戀情，也絲毫不影響她的高人氣。