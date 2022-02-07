連鎖飲料店員工用鐵鍋煮球鞋，雲林縣政府衛生局前往稽查。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

本月5日網路流傳1段連鎖飲料店員工用鐵鍋煮球鞋，讓網友大喊「太噁心！」，經查飲料店位於雲林縣虎尾鎮，7日縣衛生局人員前往稽查，店家強調鐵鍋是報廢鍋具，但店員此舉已造成民眾觀感不佳，已將2名惡作劇員工開除，衛生局則要求加強員工管理，暫不開罰。

1名網友2月5日在《Dcard》貼出1段影片，幾名連鎖飲料店員工先抱怨工作多，有許多茶葉要處理，隨後竟有1名員工將球鞋丟進1個鐵鍋加熱水煮泡，還用夾子把鞋子壓入水中，像是在洗球鞋，其他員工則在旁嬉笑。

影片播出後眾多網友留言「這鍋子如果是用來煮茶葉或波霸珍珠的，就太噁心了！」、「不管煮什麼，看到球鞋丟在鍋子，就不會再去買飲料了」、「太離譜了，開玩笑過頭了」、「相關單位一定要盡快調查」。

雲林縣政府衛生局食品衛生科科長林小玲7日率員前往稽查，了解鐵鍋、夾子的用途，結果發現鐵鍋與夾子是報廢鍋具，並沒有用來煮食材，店家也解釋鐵鍋、夾子本來放在報廢區，員工一時胡鬧，拿來煮球鞋惡作劇，非常不可取，2名員工因此已遭開除。

林小玲表示，縣府對於餐飲業的鍋具、容器有嚴格的衛生規範，《食品衛生管理法》也要求食品鍋具、容器不可破損、髒汙，不能烹煮其他物品，一旦查獲會先要求限期改善，否則可開罰6萬至2億元，後果相當嚴重，請業者務必重視，不要掉以輕心。