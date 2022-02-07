這幾天各大企業陸續恢復正常上班，今年為歲次壬寅年，恰逢台中市大安區農會百週年，大年初七由農會三巨頭理事長陳蓮章、常務監事黃明榮及總幹事蔡建宗率領全體員工，恭請八方五路財神，市場眾神佛降臨，為百週年開張，以及為農民祈福賺大錢，台中市農業局主秘陳柏宏也共襄盛舉。

總幹事蔡建宗表示，安農從1922年成立至今經歷百週年，相當不容易，近年來更以「安農五寶」，包括豬肉、芋頭、大安葱、酒、安泉米為軸心開發各種不同產品，為提升農民收益，更創立品牌「飛天豬」做領頭軍，也與國內很多農會結合，如香腸、貢丸、鹹豬肉、肉鬆、生鮮豬肉、酸菜白肉鍋等近百種。

開工第一天，蔡建宗也指出，百週年是一個里程碑，「百年大安，永續大安」安農會更加努力推出安心的、安全的產品，也希望在面對疫情、環境不斷的變遷下，能夠風調雨順、國泰民安、男添百福、女納千祥，事業興隆、財源廣進、萬事如意、平安順利、身體健康、闔家平安。