春節連假9天結束，台中市警第五分局盤點，今年新春期間護鈔金額高達10億多元，警呼：「這區申請護鈔最踴躍！」，單趟護送從至數萬元至5億多元金額都有，還有護送鈔票的員警稱，「這輩子還沒看過這麼多現金」，警方持續護鈔服務，但也建議民眾，如有大額款項移轉，儘量以轉帳劃撥或匯款方式辦理，省去不必要的麻煩。

警方指出，春節期間社會大眾及企業對於資金調度及支付的需求量大，民眾對於警方在護鈔工作上服務均相當滿意，但其實警方不只是在春節前後提供護鈔服務，其實一般如果有大筆現金的提領，都可以向轄區派出所申請護鈔安全又安心。

警方除了護鈔服務，第五分局長林沐弘表示，今年「111年加強重要節日安全維護工作」期間（1月24日至2月7日），在全體員警努力下，所轄北屯區治安平穩均未發生重大刑案、連續假期期間未發生較為重大交通事故，且往年較易壅塞地區如大坑風景區等路段也相當順暢。

台中市警第五分局指出，在工作期間計運用警力3500多人次、民力500多人次，包括機動派出所、關懷弱勢、犯罪預防及交安宣導活動達63場次，發放各式宣導品近千份，同時透過各大網路社群平台發布即時訊息，觸及人數估計近萬人。