求職者至勞工局辦理的求才活動尋找工作就業機會。（高市勞工局提供／石秀華高雄傳真）

高雄市去年下半年失業率下降，根據行政院主處最新統計數據顯示，去年全國失業率為為3.98％，高雄市失業率3.9％，較2021年上半年4.0％減少0.1個百分點，在六都中和台南並列最低，且在六都中整體失業率數據為唯一減少的直轄市。

高市副市長羅達生表示，高雄在2021年下半年的勞動力、勞動參與率及就業人數和上半年相較均增加，顯示整體勞動及就業市場明顯改善；其中15至24歲的失業率，從2020上半年為13.9％，當時為六都最高，經勞工局配合中央紓困政策，協助事業單位維持營運及勞工穩定就業外，青年局也以多元誘因吸引各地年輕人到高雄就業與創業。

羅達生指出，高雄市失業率在2020年下半年起持續下降，2021年下半年已降至9.1％，2年內就下降了4.8個百分點，青年失業率為六都最低，顯示市府耕耘青年就業有成。

高市勞工局指出，2020年年初，受新冠肺炎疫情影響，整體失業率攀升，就業市場以及就業服務模式受到極大考驗，2021年5月疫情趨嚴，許多行業因配合防疫暫停營業，連帶衝擊餐飲業及服務業，對台灣民生經濟造成重大影響。勞工局於疫情嚴重期間，以線上徵才取代實體徵才，共辦理40場線上徵才活動，維持求職者就業機會及意願。

勞工局表示，未來除持續配合各項紓困措施外，也將積極提升各類型遠距服務項目，並持續推動勞動部「安心即時上工計畫」以及運用「安穩僱用計畫2.0」鼓勵雇主僱用，打造更完善的就業環境。