林智勝（中）。（陳怡誠攝）

「大師兄」林智勝去年球季結束後，向中信兄弟自請不要把他擺進60人名單外，最後確定新東家，新球季將改披味全龍戰袍，但他透露，在等待新東家的過程中心情十分忐忑，一度害怕接到經紀人的電話。

林智勝近年來受到傷勢困擾，加上兄弟新秀輩出，壓縮到他的出賽空間，去年球季結束後，自請將他擺在60人名單外，而不是行使FA資格，就是希望能夠增加轉隊機率，到他隊尋求更多出賽空間。

但在富邦悍將、統一獅及樂天桃猿陸續給出不網羅的回覆後，林智勝只剩龍隊及回到母隊兄弟2個選項，最終在1月底確定加入龍隊，將在龍隊挑戰300轟里程碑。

回首那時在等待的過程，林智勝坦言一度擔心沒有球打，睡覺前也容易想太多，但他只能繼續維持訓練，並等待經紀人的消息，「經紀人在交涉過程中會透露一些消息給我，有球隊有興趣但沒有確定，那段時間應該是我最積極打給經紀人的時候，一周大概2、3次，但其實也很害怕接到他的電話，怕傳來的是不好的消息。」

來到以年輕球員為主的龍隊，林智勝除了用手中球棒為球隊做出貢獻外，也要扮演傳承的角色，「謝謝龍隊讓我有機會加入這個團隊，我會更珍惜每次機會，也希望能帶給大家除了球技以外的東西，給大家比較多正能量去面對比賽，傳承給年輕球員。」

來到龍隊後，教練團希望林智勝除了指定打擊及一壘外，春訓時再多練三壘，總教練葉君璋說：「希望他每個禮拜都能穩定豬賽，幫助球隊打進季後賽，三壘的部分在春訓可能會多點時間訓練，但也要考慮到他的身體及年紀，不要受傷。我跟他有點熟，他是給他責任越大、會發揮越好的人，新球季值得期待。」